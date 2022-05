Verdacht auf Rauchgasvergiftung : 14-Jähriger rettet sich aus brennendem Haus in Bürrig

Der Feuerwehr gelang es, den Brand in dem Mehrfamilienhaus am Overfeldweg schnell zu löschen. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen Als die Feuerwehr am Overfeldweg eintraf, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster im zweiten Obergschoss.

Am Overfeldweg in Bürrig ist es am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Ein 14-Jähriger, der sich als einziger in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus mit Ingenieurbüro aufhielt, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.