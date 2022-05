Feuerwehreinsatz in Dormagen : Brand auf der Kölner Straße

Zahlreiche Feuerwehrleute sind in Dormagen im Einsatz. Foto: kiba

Dormagen Es herrscht Aufregung auf der Kölner Straße in der Dormagener Innenstadt: Etwa gegen 11.30 Uhr am Montag war die belebte Einkaufsstraße plötzlich mit grauem Rauch belegt, kurz darauf waren zahlreiche Feuerwehrsirenen zu hören. Der Einsatz dauert an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Nach ersten Informationen brennt es aktuell in einem Restaurant am Ende der Straße, gegenüber dem Netto-Markt. „Es brennt in der Imbissbude, das Feuer ist auf ein weiteres Geschoss übergangen“, so ein Sprecher der Feuerwehr Dormagen gegenüber unserer Redaktion: „Wir mussten eine weitere Drehleiter anfordern, eine Person ist verletzt und muss von einem Notarzt behandelt werden.“

Laut Stadtsprecher Nils Heinichen sei die Person voraussichtlich nicht schwer verletzt: „Es gilt jetzt abzuwarten, unseren Informationen nach handelte es sich dabei um eine Person aus dem Nachbarhaus.“ Das Feuer sei in einem Lüftungsschacht ausgebrochen. Aktuell seien sechs Einheiten, also 32 Feuerwehrfrauen und -Männer, im Einsatz. „Weitere Einheiten sind angefordert“, so Heinichen. „Der Einsatz wird noch andauern.“