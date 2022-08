Nach kurzer Flucht : Polizei nimmt Leergutdieb in Xanten fest

Xanten Ein Mann soll versucht haben, Leergut von einem Getränkemarkt in Xanten zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei. Der Mann flüchtete – aber die Polizei stellte ihn in der Nähe des Tatorts.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Xanten einen Mann festgenommen, der in einem Getränkemarkt an der Boxtelstraße Leergut gestohlen haben soll. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der 52-jährige Sonsbecker in einen offenen Container geklettert sei, in dem sich gepresste Kunststoff-Leergutflaschen befanden, berichteten die Ermittler. Er habe schon zwei Säcke mit Leergut befüllt und sie zum Abtransport bereit gestellt. Bevor die Polizei eintraf, sei er geflüchtet. Er habe jedoch in der Nähe des Getränkemarktes entdeckt und vorläufig festgenommen werden können.