Freilichtspiele im Amphitheater Birthen : Geschichtsverein arbeitet an neuem Projekt

Birten Der Birtener Geschichtsverein arbeitet an einer Schrift über die Freilichtspiele im Amphitheater. Die Mitglieder haben dafür schon Material gesichtet. Das Heft soll im Sommer 2024 fertig sein.

Der Geschichtsverein Birten arbeitet an einer Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Bestehen der Freilichtspiele im Amphitheater Birten. Die Mitglieder beabsichtigen, das Heft im Sommer 2024 fertig zu haben, berichtete Ulrike Theußen, die zusammen mit Isabella Brammen, Theo Zumkley und Klaus Zimmermann dafür schon die ersten Materialien gesichtet hat. Das Inhaltsverzeichnis stehe in groben Zügen, und der Verein könne auch schon auf geeignetes Bildmaterial zugreifen, erklärte Theußen. Bei der Finanzierung der Herstellungskosten leiste die Volksbank Niederrhein „große Unterstützung“. Die Schrift wird das dritte Heft der historischen Berichte des Geschichtsvereins Birten.

Er ist 2008 von einer kleinen Gruppe aus ambitionierten Männern und Frauen gegründet worden, die sich schon von Kindsbeinen an für die Geschichte ihres Dorfes interessiert hat. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, „die Birtener Geschichte zu erforschen und in geeigneter Form in Wort und Bild zu dokumentieren“. Der Verein fördere im Rahmen seiner Möglichkeiten kulturelle und heimatlich ausgerichtete Aktivitäten in Birten, erklärte Theußen. Er rege die Erforschung der römischen und mittelalterlichen Geschichte des Dorfes sowie die Erforschung der Kirchengeschichte und des Vereinslebens an. Theußen gehört zu den Gründungsmitgliedern..