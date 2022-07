APX und Niedergermanische Limes : Xantens Welterbe feiert den ersten Geburtstag

Xanten Im Archäologischen Park Xanten (APX) ist am Sonntag Geburtstag gefeiert worden: Der Niedergermanische Limes ist vor einem Jahr zum Welterbe ernannt worden. Deshalb gab es Glückwünsche, Mitmachaktionen und auch Kuchen.

Vor genau einem Jahr wurde der Niedergermanische Limes, also die römische Grenze am Niederrhein, von der Unesco zum Welterbe ernannt. Wegen der Corona-Pandemie war damals aber keine Feier möglich, deswegen wurde sie am Sonntag nachgeholt – und zwar im LVR-Archäologischen Park Xanten (APX), einer der 44 Fundstätten des Welterbes. Durch Mitmachaktionen, Führungen und Vorträge wurde das antike Leben erlebbar gemacht. Wir zeigen Fotos vom ersten Limes-Geburtstag.