Besuch bei der Xantener Feuerwehr : Kinder lernen richtiges Verhalten im Brandfall

Xanten Kindergartenkinder aus Vynen haben den Löschzug Nord der Xantener Freiwilligen Feuerwehr besucht. Die Einsatzkräfte erklärten den Mädchen und Jungen, wie sie sich sich im Brandfall richtig verhalten.

Lange waren solche Besuche nicht möglich gewesen, wegen der Corona-Pandemie, aber jetzt ist es wieder möglich, dass Einheiten der Xantener Feuerwehr die Arbeit der Brandbekämpfer vorstellen – zum Beispiel den Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Martin aus Vynen, die den Löschzug Nord besuchten. Dabei erklärten die Feuerwehrleute den Kindern auch, wie sie sich im Brandfall richtig verhalten. Zunächst vermittelten sie das Wissen in der Theorie, dann ging es in die Praxis. Dabei achteten die Feuerwehrleute darauf, dass sie die Brandschutzerziehung kindgerecht gestalten. Zum Abschluss ging es an die Feuerwehrfahrzeuge, auch der obligatorische Löschangriff durfte natürlich nicht fehlen. Die Xantener Freiwillige Feuerwehr besteht aus den Einheiten Mitte, Nord, Birten, Lüttingen und Wardt.