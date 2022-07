Polizeieinsatz in Xanten : Hubschrauberbesatzung findet vermissten Patienten

Xanten Pflegekräfte im St.-Josef-Hospital entdeckten in der Nacht, dass ein dementer Patient verschwunden war. Dann begann eine groß angelegte Suche.

Lebensgefährlich verletzt Ein 66-jähriger Rennradfahrer aus dem Main-Taunus-Kreis ist am Samstagnachmittag nach einem Sturz in Menzelen mit schwersten Verletzungen in eine Unfallklinik geflogen worden. Er war kurz vor 16 Uhr auf dem Radweg an der Xantener Straße (B 57) Richtung Rheinberg unterwegs, so die Polizei. In Menzelen sei er aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und habe sich trotz Helm lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen.



Vermisster Patient lag auf der Straße In der Nacht von Freitag auf Samstag gab‘s plötzlich große Aufregung im Hospital St. Josef in Xanten. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, hatten Pflegekräfte festgestellt, dass ein 78-jähriger, an Demenz erkrankter Patient aus Goch nicht mehr in seinem Zimmer war. So wurde schließlich die Polizei verständigt und eine groß angelegte Suchaktion gestartet. An den nächtlichen Suchmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte den vermissten Patienten. Er lag in der Nähe des Krankenhauses auf der Straße. Der Mann war bei seinem nächtlichen Ausflug gestürzt und konnte nicht mehr selbständig aufstehen, heißt es im Polizeibericht. Er hatte sich beim Sturz offenbar nur leicht verletzt und wurde zurück ins Krankenhaus auf sein Zimmer gebracht. Wie lange er draußen auf der Straße gelegen hatte, ist nicht bekannt.