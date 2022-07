Polizei Mönchengladbach ermittelt : Einbrecher im Maisfeld festgenommen

Mönchengladbach Bei der Suche nach zwei Verdächtigen in Koch kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Ein Zeuge hatte den entscheidenden Hinweis gegeben: Er hatte zwei Verdächtige beobachtet.

In Rheindahlen-Land haben sich am Mittwoch viele gewundert über das Polizeiaufgebot in Koch und einen kreisenden Hubschrauber. Der Hintergrund: Die Polizei suchte zwei mutmaßlilche Einbrecher. Wie sie am Donnerstag mitteilte, wurden auch zwei Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im dringenden Verdacht, sich Zugang zu einem leerstehenden Haus an der Straße Koch verschafft zu haben. Ein Zeuge hatte die Verdächtigen beobachtet und die Polizei gerufen.