Strandbad in Wardt : Collins, Genesis, Gabriel – alles wie echt

Die Tribute-Band „Still Collins“ faszinierte das Publikum im Wardter Strandbad. Die Musik war vom Original kaum zu unterscheiden.

RP Still Collins im Naturbad an der Xantener Südsee in Wardt wurde präsentiert von der Rheinischen Post.

Die Musiker um den quirligen kleinen Frontman und Leadsänger Sven Komp brauchten nur die ersten Töne anzustimmen, da wippte das muntere Völkchen auf der Wiese schon mit. Auf Bestuhlung hatte das Freizeitzentrum als Veranstalter verzichtet, stattdessen hier und dort Bierzeltgarnituren und Stehtische aufgestellt. Die 700 Frauen und Männer, im Schnitt Mitte 50 und aufwärts, hätte es ohnehin nicht lange auf dem Stuhl gehalten: Die Stimmung war einfach großartig, die Lust zum Mitsingen bekannter Titel wie Collins‘ Groovie Kind Of Love, I can dance oder Can’t Stop Loving You, Peter Gabriels Salisbury Hill und Sledgehammer sowie Carpet Crawlers und Follow You, Follow Me von Genesis. Im Interesse der Menschen, die in dem Inseldorf leben, gäbe es „bestimmte Messwerte, die nicht überschritten werden dürfen“, hatte Phil Collins alias Sven Komp gleich zu Beginn begründet, warum man die Anlage nicht voll aufdreht. „Wer mehr auf die 12 haben möchte, sollte näher an die Lautsprecher kommen“, lud er die Besucher ein, den Abstand zur Bühne zu verringern. Der Abend in Wardt sei übrigens das erste Konzert nach dreiwöchiger Sommerpause, erzählte Frontman Komp, und auch, dass man zum zweiten Mal im Strandbad sei. „Urlaubswetter, Urlaubstimmung: Das ist der Wahnsinn hier“.