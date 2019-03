Marco Woelfer als „Mr. Rod“: Packendes Popkonzert mit „Still Collins“ im Steinhof

HUCKINGEN Im Herbst besuchte Richard Mcphail zum ersten Mal den Niederrhein. Der frühere Tourmanager von Genesis war Gast des Halderner Open Air und nahm da im Interview mit dieser Redaktion auch Stellung zu der Frage, die jeden Genesis-Fan umtreibt.

Wird es noch einmal eine Reunion der britischen Rocklegende geben? „Never say never“ („Sag niemals nie“) sagte Mcphail, aber es werde schwierig. Phil Collins sei krank, könne kein Schlagzeug mehr spielen und müsste dann vorne auf der Bühne auf einem Stuhl sitzen. Wo wäre da noch Platz für Peter Gabriel? „Es wäre also schon aus ganz praktischen Gründen schwierig“, meinte er schmunzelnd. Den Fans bleibt folglich nichts anderes übrig, als zu hoffen und sich in der Zwischenzeit mit den Bands zu trösten, die den Sound von Genesis und Phil Collins am Leben erhalten.

Und „Still Collins“ sind längst mehr als ein Trostpflaster für die Fans. Die Band hat sich einen Namen gemacht, weil sie die Musik der Briten originalgetreu, aber mit eigener Note auf die Bühne bringt. Beim Gastspiel im rappelvollen Steinhof nahm sich „Still Collins“ vor allem die Radiohits vor. Während es anderen Tribute-Combos vor allem darum geht, die Songs Ton zu Ton wiederzugeben, um ganz nah am Original zu sein, steht bei „Still Collins“ der Spaß im Vordergrund. Die Fans erwartet keine musicalartige Auferstehung einer Rocklegende, sondern ein echtes packendes Popkonzert. So machen „Still Collins“ aus „Jesus he knows me“ ein veritables Riffmonster, das in „Freude schöner Götterfunken“ und Richie-Blackmore-Gitarrensolo übergeht. In einen anderen Song bauen sie „We will rock you“ ein und bei „Invisible Touch“ sind die Fans ganz überrascht wie gut das Stück in „Jump“ von Van Halen übergehen kann. Und wer sich die Eintrittskarte vorher ganz genau angesehen hatte, entdeckte hinter „Still Collins“ noch das Wort „Plus“. Denn als zusätzliches Bonbon fuhren „Still Collins“ in Duisburg eine große Videoshow auf und brachten nach der Pause eine besondere Überraschung auf die Bühne. Dann erschien dort plötzlich Marco Woelfer, Kennern bekannt als „Mr. Rod“, einem der bekanntesten Rod-Steward-Doubles. Er würzte den Greatest-Hits-Abend mit Songs der Rocklegende. Und weil das so gut ankam, beendete „Sailing“ den kurzweiligen Abend. Und wer weiß, vielleicht ist der sogar noch weiter gegangen. „Rod Stewart“ hatte die weiblichen Besucher nämlich ganz stilecht noch zur After-Show-Party ins Hotel eingeladen.