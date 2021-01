Statistik der Stadt : Das waren Xantens beliebteste Baby-Vornamen im Jahr 2020

Xanten Im Jahr 2020 haben Xantens Einwohner mehr Babys bekommen als 2019 und auch 2017. Bei der Frage, wie die neugeborenen Mädchen und Jungen gerufen werden, waren einige Namen beliebter als andere.

Im vergangenen Jahr hat Xanten 154 Geburten gezählt. Finn und Fynn waren die beliebtesten Vornamen bei den Jungen. Sie wurden insgesamt viermal gewählt, Ben und Maxim jeweils dreimal. Auch Leni wurde dreimal genommen, das war der beliebteste Vorname bei den Mädchen. Dahinter folgten Emely/Emelie, Emilia, Hanna, Kira, Marie, Mina, Mira, Nele/Neele und Nora (jeweils zweimal). Das teilte die Stadt Xanten auf Nachfrage am Mittwoch mit. Mit 154 Geburten war die Zahl 2020 etwas höher als 2019, als Xantener 152 Kinder zur Welt gebracht hatten. 181 Geburten waren es 2018 gewesen, 152 im Jahr 2017 und 168 im Jahr 2016.

Bundesweit waren ein Jahr vorher, also 2019, die Namen Hanna, Emma und Mia bei den Mädchen am beliebtesten gewesen, Noah, Ben und Paul bei den Jungen. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und 2020 scheinen bundesweit Mia und Leon die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Deutschland gewesen zu sein, wie eine Studie des Schwangerschaftsportals Babelli.de ermittelt hat.