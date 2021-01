Kommunalpolitik während Corona-Pandemie : Xantens Stadtrat delegiert Befugnisse an den Hauptausschuss

Xanten Wenn sich Xantens Stadtrat trifft, kommen mehr als 40 Menschen in einem Raum zusammen. Verwaltung und Politik sehen deshalb ein Infektionsrisiko. Darum übernimmt der Hauptausschuss vorerst die Aufgabe des Rats.

Politik und Verwaltung in Xanten haben geklärt, wie sie in den nächsten Wochen zusammenarbeiten und gleichzeitig das Infektionsrisiko senken. Alle bis Ende März geplanten Sitzungen der Fach- und Bezirksausschüsse werden abgesagt oder verschoben. Der Rat zieht die Zuständigkeit solange an sich, überträgt seine Entscheidungsbefugnisse aber direkt an den Hauptausschuss. Dieser wird sich im März einmal treffen, um dringende Angelegenheiten zu entscheiden. Das beschloss der Stadtrat in einer Sondersitzung am Dienstagabend in der Mensa des Stiftsgymnasiums.