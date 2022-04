Mönchengladbach : Baby Rabea: Wer hat die Zeitung in den Abfalleimer gelegt?

Baby Rabea: Wer hat die Zeitung in den Abfalleimer gelegt?

Ein Kreuz, Kerzen und Plüschtiere erinnern am Fundort an das tote Mädchen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Auch zwei Wochen nachdem eine Flaschensammlerin in einem Abfallbehälter ein totes neugeborenes Mädchen gefunden hat, ist die Täterin oder der Täter nicht gefunden. Die Ermittler suchen nun nach der Person, die dort ein Exemplar des Anzeigenblatts Extra-Tipp weggeworfen hat.

Im Fall des neugeborenen Babys, das am Montag, 28. März, in der Nähe der Minigolfanlage in Pesch tot aufgefunden wurde, wird weiterhin nach einem möglicherweise wichtigen Zeugen gesucht.