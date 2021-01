Debatte um Sonsbecks Ausstieg : Lösung für Gesamtschule in Sicht

Xanten/Sonsbeck Xanten will Sonsbeck im gemeinsamen Schulverband halten. Die Bürgermeister wollen deshalb einen Vorschlag für die künftige Zusammenarbeit machen.

Die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck wollen der Politik im Frühjahr einen Vorschlag für die weitere Zusammenarbeit der Kommunen bei der Willi-Fährmann-Gesamt­schule machen. Das sagte Xantens Bürgermeister Thomas Görtz am Mittwoch beim traditionellen Pressegespräch zu Jahresbeginn, das als Online-Video-Konferenz stattfand. Er habe in den vergangenen Monaten mit Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt daran gearbeitet, „dass die Gesamtschule eine Perspektive hat“. Beide hätten den Willen, „dass es nicht zu einer harten Scheidung kommt“. Im Gegenteil: „Wir haben ein Interesse daran, Sonsbeck weiter als Partner für diese Schule zu haben, und ich glaube, dass die Gemeinde Sonsbeck das auch hat“, sagte Görtz auf Nachfrage. In den Gesprächen mit Schmidt sei es darum gegangen, dafür einen Weg zu finden, „und ich glaube, wir haben einen Weg gefunden“. Die Einzelheiten wollten Schmidt und er der Öffentlichkeit in den nächsten Wochen vorstellen.