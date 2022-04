Ausfall von Telefon und Internet in Wardt : Wieder Störung im Glasfaser-Netz

Die endgültige Leitung muss erst noch verlegt werden, solange werden die Kunden der Deutschen Glasfaser in Wardt über ein Provisorium versorgt. RP-Archivfoto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten In Xantens Ortsteil Wardt wächst der Unmut über die Deutsche Glasfaser, nachdem Internet und Telefon erneut ausgefallen sind. Die Ursache war dieselbe wie vor wenigen Wochen: Eine provisorische Leitung war beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Etwa 200 Haushalte in Xantens Ortsteil Wardt haben am Montag für mehrere Stunden wieder kein Internet und kein Telefon gehabt. Der Grund war eine Störung im Netz der Deutschen Glasfaser, wie ein Firmensprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Demnach gab es einen Kabelschaden an der rund 1,5 Kilometer langen, provisorischen Leitung, über die das Unternehmen seine Kunden im Dorf zurzeit mit Internet und Telefon versorgt. Nach Angaben von Betroffenen begann die Störung am Vormittag. Am Nachmittag war sie behoben, berichtete der Firmensprecher.

In den vergangenen Wochen ist das Netz der Deutschen Glasfaser in Wardt schon mehrfach ausgefallen – im Februar sogar für mehrere Tage, nachdem die ursprüngliche Leitung bei Erdarbeiten von einem Bohrkopf getroffen worden war. Daraufhin wurde ein Provisorium verlegt, das aber im März schon einmal beschädigt wurde – und nun ein zweites Mal. Die finale Leitung sei geplant und werde zusammen mit einem Baupartner „schnellstmöglich in Angriff genommen“, kündigte der Firmensprecher an. Einen Termin nannte er nicht.

In Wardt wächst der Unmut über die Deutsche Glasfaser. Auf Facebook machen viele Kunden ihrem Ärger auf das Unternehmen Luft, zumal einige im Home-Office arbeiten und deshalb auf Internet sowie Telefon angewiesen sind. Der Firma wird auch vorgeworfen, dass es Betroffene nicht ausreichend darüber informiere, wann eine Störung beendet sein wird. Bei den Ausfällen in den vergangenen Wochen hatte sich Joachim Anna vom Bezirksausschuss Wardt selbst auf den Weg gemacht, um an der Baustelle Informationen fürs Dorf hereinzuholen.

(wer)