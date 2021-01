Corona-Krise : Xantener Zirkusfamilie Casselly bittet um Unterstützung

Xanten Wegen der Corona-Pandemie kann die Xantener Zirkusfamilie von Jonny Casselly junior seit einem Jahr kaum auftreten. Nun bittet sie um Hilfe, damit der Zirkus weiter überleben kann.

Der Zirkus befindet sich in achter Generation in der Familie. Jonny Casselly junior betreibt seit 2014 ein eigenes Unternehmen. Dazu gehören der Weihnachtszirkus und der Kinder-Mitmachzirkus. „Während unserer Saison von März bis November sind wir wöchentlich an Schulen in ganz Deutschland mit einem Zirkus-Projekt unterwegs“, berichtete Casselly.