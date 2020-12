Priester hat leichte Symptome : Bischof Lohmann mit Corona infiziert

Xanten Weihbischof Rolf Lohmann ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Bistums zeigt er bisher leichte Symptome. Das Bischöfliche Büro in Xanten bleibt vorerst geschlossen.

Weihbischof Rolf Lohmann (57) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das positive Testergebnis habe er am Donnerstag, 10. Dezember, erhalten, teilte das Bistum Münster mit. Lohmann zeige bisher leichte Symptome. Er und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne. Das Bischöfliche Büro in Xanten sei deshalb derzeit geschlossen. Dringende Anfragen an das Bischöfliche Büro könnten an das Bischöfliche Generalvikariat in Münster gestellt werden. Die Rufnummer lautet 0251 4950. Lohmann ist Weihbischof für die Regionen Niederrhein und Recklinghausen.