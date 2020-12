Verstoß gegen Verschwiegenheitspflicht : Xantener Ratsmitglied Scholten muss Ordnungsgeld zahlen

Xanten Der Xantener Stadtverordnete Tanko Scholten vom Forum Xanten (FoX) muss ein Ordnungsgeld von 250 Euro zahlen, nachdem er Mitteilungen über mögliche Mehrkosten bei der Sanierung der Heinrich-Lensing-Straße veröffentlicht hat. Die Entscheidung war im Stadtrat umstritten.

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am Dienstagabend ein Ordnungsgeld in Höhe von 250 Euro gegen Tanko Scholten beschlossen. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder sah es als erwiesen an, dass der Fraktionsvorsitzende vom Forum Xanten (FoX) gegen die Verschwiegenheitspflicht von Stadtverordneten verstoßen hat, die in der NRW-Gemeindeordnung festgeschrieben ist. Demnach hatte Scholten im August vertrauliche Informationen verbreitet, als er in zwei öffentlichen Mitteilungen schrieb, dass die Sanierung der Heinrich-Lensing-Straße möglicherweise deutlich teurer werde, die Verwaltung über die mutmaßlichen Mehrkosten die Bürger informieren und der Stadtrat öffentlich darüber beraten müsse.