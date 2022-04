Mehr als 6000 Infizierte im Kreis Viersen : Kempener (84) stirbt nach Corona-Infektion

Im Kreis Viersen hat es einen weiteren Corona-Todesfall gegeben (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag 510 neue Corona-Fälle bekannt geworden, davon 81 in Kempen, 74 in Willich, 53 in Tönisvorst und 42 in Grefrath.

Nach Hochrechnung des Kreises Viersen sind derzeit 6052 Menschen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Ein Kempener (84) ist nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut von 1129,2 auf 1083,0.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 43 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Zwei von ihnen liegen auf einer Intensivstation, sie werden aber nicht beatmet.

(biro)