St.-Viktor-Gemeinde in Birten Kinder führen Krippenspiel auf

So kündigt eine Ausruferin den Befehl des Kaisers an, wonach sich alle Menschen an ihre Heimatorte begeben sollen. Danach machen sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem, und dort wird in einem Stall das Jesuskind geboren. Wer kennt sie nicht diese Geschichte, die seit annähernd 2000 Jahren zum biblischen Erbe der christlich geprägten Welt gehört?