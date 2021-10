Informationsabend am 28. Oktober : Dieses Jahr soll es wieder ein Krippenspiel in Birten geben

Seit vielen Jahren gibt es in Birten immer ein Krippenspiel. (Archivbild). Foto: Hildegard van Hüüt

Xanten Für das Krippenspiel in Birten werden wieder Kinder und Jugendliche gesucht. Die Proben sollen bald beginnen. Wegen der Corona-Pandemie war das Krippenspiel im vergangenen Jahr ausgefallen.

Die bei vielen Familien beliebte Krippenfeier in der St.-Viktor-Gemeinde Birten hat eine jahrzehntelange Tradition. Deshalb soll die weihnachtliche Feier in diesem Jahr am Heiligen Abend nach der Zwangspause im vergangenen Jahr auch wieder stattfinden – vorausgesetzt, dass die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen es erlauben.

Immer wieder haben sich in den vergangenen 30 Jahren Kinder und Jugendliche bereiterklärt, in einem Team von spielfreudigen Akteuren mitzumachen, und so soll es auch in diesem Jahr sein. Gesucht werden Jungen und Mädchen ab fünf Jahren (Ausnahmen sind möglich), die bereit sind, als Engel in einem Chor oder als Jungschauspieler in einem kleinen Ensemble aufzutreten. Die Engel werden wieder mit hübschen weißen Kostümchen und goldenen Krönchen kostümiert werden. Für das junge Schauspielerensemble wird erneut die Kleidung bereitstehen, die die biblischen Figuren Maria und Josef sowie die Könige, Hirten sowie Ochs und Esel zu tragen gewohnt sind.

„Wir haben uns in diesem Jahr für ein Theaterstück entschieden, das mit nur ganz wenigen Proben zu realisieren sein wird“, erklärt das Krippenspiel-Team. Ein erstes Informationstreffen findet am Donnerstag, 28. Oktober, um 17 Uhr in der Birtener Pfarrkirche statt. Diese Besprechung kann nur unter Einhaltung der aktuell geltenden 3 G-Regeln abgehalten werden, die Teilnehmer müssen also genesen, geimpft oder getestet sein. Auch das Tragen von Masken ist Pflicht.

An dem Abend werden alle Fragen zum Hygiene-Konzept, zum geplanten Ablauf der Proben und zu den Aufführungen besprochen. Um eine kurze telefonische Anmeldung wird gebeten, entweder bei Dorothea Sinsteden (Telefon 0151 50920893) und Hildegard van Hüüt (Telefon 02801 4638).

(hvh)