Weihnachtsgeschichte : Dem Birtener Krippenspiel fehlen noch Maria und Josef

Kinder setzen die Weihnachtsgeschichte in Szene (Archiv). Foto: Hildegard van Hüüt

Xanten Die Proben für die beliebte Aufführung in Xantens Ortsteil beginnen. Die Organisatoren suchen dafür noch einige Unterstützer.

Das Birtener Krippenspiel hat eine lange Tradition. Vor mehr als 30 Jahren ist es in der St.-Viktor-Pfarrkirche zum ersten Mal aufgeführt worden, damals von „Wölflingen“ der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Birten. Seitdem haben Hunderte Mädchen und Jungen mitgespielt, und bisher fanden sich immer Kinder, denen es Spaß machte, die Weihnachtsgeschichte in Szene zu setzen. In diesem Jahr steht die Aufführung aber noch infrage.