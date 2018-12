Pfarrkirche St. Viktor Birten: 30 Kinder führen Krippenspiel auf

Xanten Wochenlang haben die Mitwirkenden für ihren Auftritt am Heiligabend in der Birtener Pfarrkirche St. Viktor geprobt.

Auch in diesem Jahr wird es in der Birtener Pfarrkirche St. Viktor eine Krippenfeier geben, und wie immer werden ein schönes Krippenspiel und eine kindgerechte Messfeier zu ihr gehören. Für die Gebete und die Musik sorgen hauptsächlich Dorothea Sinsteden und Ansgar Schönberner, die aus der Tradition des „Birtener Krippenspiels“ schon lange nicht mehr wegzudenken sind.

Die übrigen 20 Kinder spielen zum einen Teil die biblische Weihnachtsgeschichte, zum anderen die Rahmengeschichte, in die das Erscheinen der Hirten und Könige an der Krippe eingebettet ist. Für das Lesen der Bibelperikopen ist in diesem Jahr der 12-jährige Benedikt Kuntschke, der schon zum sechsten Mal mit viel Freude mitmacht, zuständig, Maria und Josef werden von Maja Stutz und Luis Pfirrmann verkörpert, in die Rollen von Ochs und Esel schlüpfen die jungen „Schauspieler“ Max Böddecker und Greta Albrecht. Auch die Geschwisterkinder Peter und Paul Friedrichs treten auf. Lenny Stutz, Ben Alford und Jacob Schönberner kommen als die Heiligen Drei Könige aus dem biblischen Morgenland nach Bethlehem, Robert Buschmann, Alexander Daams, Lelia Hartje und Mika Alford verlassen ihre Schafsherden, um dem neugeborenen König ihre Ehre zu erweisen. Bevor die biblische Geschichte ihren Lauf nimmt, kommen zwei Mädchen, die sich auf Pokémon-Suche begeben haben, gespielt von den Birtener Mädchen Hannah Cleven und Malea Theyßen, zu einer alten Dame, die sich als alleinstehende Frau über den Besuch der „Gören“ freut. Vanessa Böddecker sitzt als Oma in ihrem Schaukelstuhl und mutmaßt, wer die Bösewichte, nach denen die Mädchen suchen, sein könnten. Vielleicht ist der unfreundliche Wirt, der in der Person von Jonah Cleven dem biblischen Elternpaar den Weg zur Krippe weist, eine der gesuchten Personen?