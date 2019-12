Krippenspiel in Xanten : Die Weihnachtsgeschichte in Kinderhand

Der Gesang und Tanz des Engelchores gehört zu den besonders berührenden Momenten des Krippenspiels. Foto: Hildegard van Hüüt

Birten 20 Kinder aus Birten treten an Heiligabend mit einem Krippenspiel in der St.-Viktor-Kirche auf.

Mehr als 20 Kinder und Jugendliche aus Birten haben sich über Wochen auf ihren großen Auftritt an Heiligabend in der St.-Viktor-Kirche vorbereitet. Mit einem kleinen, aber feinen Theaterstück, in dem der Wirt Jonah (Jonah Cleven) und die Wirtin Maja (Maja Stutz) im Mittelpunkt stehen, lässt das junge talentierte Schauspielerensemble die Weihnachtsgeschichte, so wie sie im Lukasevangelium zu lesen ist, lebendig werden.

Maria (Jule Bergmann) und Josef (Louis Pfirrmann) lassen sich in einem Stall nieder, wo nicht nur das Jesuskind geboren wird, sondern zuvor zwei Hirten (Alexander Daams) und (Justus Waschheck) zu Besuch kommen. Ein Chor von zwölf Engeln hat den Hirten die frohe Botschaft von der Geburt des göttlichen Kindes verkündet. Dem Kinderchor um Dorothea Sinsteden als Leiterin gehört in diesem Jahr erstmals ein jugendlicher Engel (Lea Kodalak) aus Xanten an. Der Gesang und der Tanz der Engel gehören seit Jahren zu den besonders berührenden Momenten der Aufführung.

Bereits bei der Seniorenweihnachtsfeier in der Gaststätte Zum Amphitheater berührte der Auftritt der Engel die Zuschauer sehr. Paul Ehringhausen, Jakob Düsterhus und Jette Bergmann erscheinen als Heilige Drei Könige in vornehmen Gewändern in dem ärmlichen Stall, wo neben der Krippe ein Eselchen (Franziska Wedeking) liebevoll Wache hält. Als Erzählerin tritt Hannah Cleven in der Geschichte rund um die Geburt Jesu auf.

Das Krippenspiel ist in einen kurzen, kindgerechten Wortgottesdienst, den die Gemeindemitglieder Eva Lorenz und Dorothea Sinsteden vorbereitet haben, gebettet. Kurze besinnliche Texte und schöne weihnachtliche Lieder wechseln sich in einer angenehmen Reihenfolge miteinander ab. Für den musikalischen Teil sorgen auch in diesem Jahr der Musikpädagoge Ansgar Schönberner aus Lüttingen und seine Kinder Franziska und Jakob.