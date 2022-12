Bauprojekt in Xanten Hotel-Investor reicht Bauantrag ein

Wie berichtet, soll vor den Toren von Xantens historischer Altstadt, direkt am Kurpark gelegen, ein Hotel mit zunächst 72 Zimmern, Gastronomie und einem Wellness- sowie Fitness-Bereich gebaut werden. Investor ist die Firma XAR Hotel, eine Tochter der Unternehmensgruppe Aixact. Das Hotel soll unter der Marke IN 2 geführt werden. „Wir sehen dieses Hotel als zusätzliches Angebot und Bereicherung unserer bisher schon attraktiven Übernachtungsmöglichkeiten und keinesfalls als Konkurrenz zu den etablierten und beliebten Hotelhäusern in unserer Stadt“, erklärte Görtz in seiner Mitteilung.