Schmuck, Taschen, Hundebademäntel Was es auf dem privaten Weihnachtsmarkt in Xanten gibt

Im Haus der Familie Fährmann am Erprather Weg 5c in Xanten findet am zweiten Adventswochenende ein privater Weihnachtsmarkt statt. Folgende Aussteller bieten ihre Produkte an: Ludgera Fährmann-Koch (Kunterbunt für Mensch und Hund), Maria Fährmann-Hoffmann (Stoffkunst), Birgitta Janßen (Thermomix), Amelie Beckmann (Kerzen), Christian van Bonn (Holzarbeiten), Marlen Schlüter (Strickarbeiten), Anja Spicker (Taschen aus Fahrradschlauch), Barbara Lemmen-Klotz (Naturton). Am Samstag, 3. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 4. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr.