Weihnachtsmarkt ist eröffnet In Linn weihnachtet es schon

Krefeld · Zum ersten Mal öffneten die Buden auf dem Weihnachtsmarkt in Linn bereits am Freitag ab 17 Uhr. Am Wochenende ist er jeweils ab 11 Uhr geöffnet.

02.12.2022, 18:45 Uhr

10 Bilder Der Linner Weihnachtsmarkt ist eröffnet 10 Bilder Foto: Bärbel Kleinelsen