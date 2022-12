Fotos Diese Aussteller sind auf dem privaten Weihnachtsmarkt in Xanten

Privater Weihnachtsmarkt in Xanten Im Haus der Familie Fährmann am Erprather Weg 5c in Xanten findet am zweiten Adventswochenende ein privater Weihnachtsmarkt statt. Am Samstag, 3. Dezember, ist er von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 4. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Wir zeigen einige Aussteller.