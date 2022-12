Sehnsucht und Gemütlichkeit Weihnachtsmärkte in NRW sind beliebt wie vor Corona

Die Weihnachtsmärkte sind vielerorts in Nordrhein-Westfalen ähnlich gut besucht wie vor der Corona-Pandemie. Für das besondere Erlebnis reisen in diesem Jahr wieder zahlreiche Touristen an. Deshalb sind die Veranstalter positiv für das zweite Adventswochenende gestimmt. Energiesparen ist für die Betreiber der Stände und die Kommunen zwar ein Thema. An der Gemütlichkeit der Weihnachtsmärkte wird aber nicht gespart. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Kommunen und Touristikgesellschaften.