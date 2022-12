Geplante Nachtabschaltung in Xanten Wo die Laternen eingeschaltet bleiben sollen

Die geplante Abschaltung der Xantener Straßenbeleuchtung in der Nacht bleibt umstritten. In der Politik steht aber weiter eine Mehrheit dahinter, wie sich am Donnerstagabend im Hauptausschuss zeigte. SPD, Grüne, die Freie Bürgerinitiative (FBI) und das Forum Xanten (Fox) sprachen sich erneut dafür aus, dass die Laternen nachts zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr ausgeschaltet werden, um in der Energiekrise schätzungsweise 150.000 Kilowattstunden (kWh) weniger Strom zu verbrauchen. Nur Kreisverkehre, Ampeln, Querungshilfen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie die Zufahrt zum Krankenhaus sollen durchgehend beleuchtet werden.