Klarstellung zum ersten Preis : Irritationen um Xantens Weihnachtsverlosung

Xanten Xantens Gewerbetreibende erklären, warum es bei der Weihnachtsverlosung in Xanten dieses Mal keinen Pkw, sondern Wertschecks über 5555 Euro zu gewinnen gibt. Auf den Teilnahmekarten steht etwas anderes – deshalb gibt es Nachfragen.

In den vergangenen Jahren hatte die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) jeweils einen Kleinwagen verlost. Dieses Mal entschied sie sich aus mehreren Gründen dagegen. Die Beschaffungskosten seien gestiegen, ein Pkw hätte das Budget gesprengt, erklärte der IGX-Vorstand. Es sei auch darüber diskutiert worden, ob in der jetzigen Zeit überhaupt noch ein Verbrenner verlost werden sollte. Ein Elektrofahrzeug wäre aber noch einmal teurer gewesen. Außerdem hätten viele Auto-Gewinner in den vergangenen Jahren ihren Neuwagen direkt verkauft. Die Wertschecks seien dagegen wie Bargeld: Mit ihnen kann der Gewinner oder die Gewinnerin in allen teilnehmenden IGX-Betrieben einkaufen.