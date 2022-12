Weihnachtsmarkt in Kaarst Das bieten die „Sternstunden“

(NGZ) In diesem Jahr steht das Wochenende um den dritten Advent wieder ganz im Zeichen der Kaarster „Sternstunden“: Der Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte öffnet am Freitag, 9. Dezember, 16 Uhr bis 22 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 11 bis 22 Uhr, und geht am Sonntag, 11. Dezember, 11 bis 19 Uhr, zu Ende. Rund um den bereits festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Neumarkt werden dann wieder Aussteller ihre Stände öffnen. Zudem gibt es ein Bühnenprogramm.