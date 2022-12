Lieferung in die Ukraine Musikschule sammelt Spenden für Generatoren

Für die lange Strecke lohne es sich, möglichst viele auf den Weg zu bringen, meint er. Ein Ukrainer, der in Kaarst lebt, fährt jede Woche in seine Heimat und wird den ehrenamtlichen Transport der Generatoren übernehmen. Dass sie vor allem zur Stromerzeugung dienen, hat ganz praktische Gründe, wie Mark Koll erläutert: Der Strom werde in erster Linie zum Kochen, für Kühl- und Gefrierschränke und für die Kommunikation mittels Computer benötigt. Kochen sei ein großer Faktor – es werde viel vorgekocht und eingefroren. Es sind bereits Familien ausgesucht worden, die über einen Balkon verfügen, um den Generator aufstellen zu können. Ein Handel wird auf keinen Fall damit verbunden.