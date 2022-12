Oberbürgermeister Frank Meyer sagt wegen Erkrankung ab „Besonderer Weihnachtsmarkt“ begeistert

Seit mehr als 30 Jahren ist der „Beson­dere Weihnachtsmarkt“ eine feste Einrichtung in Krefeld. In diesem Jahr aber hatten die Organisatoren Sorge, dass die Verlegung vom Platz an der Alten Kirche zum Von-der-Leyen-Platz Besucher kosten könnte. Doch bereits am späten Vor­mittag ist klar: Diese Sorge ist unbegründet. „Wir haben mindestens so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren, eher mehr. Ein bisschen wärmer wäre noch ganz schön, aber am Ende ist es halt auch ein Weihnachtsmarkt“, bilan­ziert die Vereinsvorsitzende Manue­la Frangen bereits zur Halbzeit bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.