Diamanthochzeit in Kaarst Annemie und Martin Lange verliebten sich am Waldesrand

Zunächst lebte die junge Familie in Langenberg. Annemie Lange widmete sich ganz der Erziehung der Kinder und Martin Lange bildete sich zum Techniker weiter. Nachdem er eine neue Arbeitsstelle in Düsseldorf gefunden hatte, wurde in Lohausen das Domizil aufgeschlagen. 1972 erwarb die Familie in Kaarst ein Reihenhaus „Am Hoverkamp“, in dem das Diamanthochzeitspaar heute noch lebt.