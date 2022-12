Kunst in Kaarst Schiefer legt künstlerischen Adventskalender neu auf

Gleichzeitig sollen seine Arbeiten eine Art Bilderrätsel sein. „Ich mache meine Stimmung nicht unmittelbar in dem Bild deutlich. Jeder soll für sich überlegen, was das Bild bedeuten soll“, sagt der Künstler. Schiefer sei angesprochen worden, ob er nicht noch einmal wie im vergangenen Jahr einen solchen Adventskalender erarbeiten wolle. „Die Anfragen haben mich motiviert. Ich muss etwas machen, das mir Spaß macht, das hält mich am Leben“, sagt er. Die ersten drei Grafiken hat er auch bereits fertiggestellt. Den Anfang macht die Grafik einer Frau, die bei sternenklarer Nacht etwas Rundes in den Händen hält. „Angeregt wurde ich durch eine Frau, die eine Kaffeetasse in der Hand hält. Es könnte auch der Kopf eines Kindes sein“, sagt Schiefer.