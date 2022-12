Mehrgenerationen-Wohnen in Büttgen Nächster Meilenstein für Cohousing-Projekt

Am Dienstag wurde in Dortmund der Kaufvertrag zwischen der Planungsgesellschaft Cohousing Büttgen GbR und der Stadt über ein Grundstück im neuen Baugebiet an der Birkhofstraße in Büttgen unterzeichnet. Rund drei Jahre mussten die Mitglieder des Projekts auf diesen großen Tag warten, nun ist die Tinte endlich trocken. Was nun noch fehlt, ist der Bauantrag. Dieser ist nach Angaben von Ingrid Skrobicki, Leiterin des Arbeitskreises „Miteinander Füreinander“ der Cohousing GbR, allerdings schon in Vorbereitung. „Wir hoffen nun auf eine zügige Genehmigung. Im kommenden Sommer soll dann mit der Realisierung des Mehrgenerationen-Wohnprojekts begonnen werden“, sagt Skrobicki.