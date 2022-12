SG Kaarst Corona-Testcenter unter Druck

Seit dem vergangenen Freitag gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Testverordnung. Mit der Einführung wurden die Corona-Tests für drei Euro in offiziellen Testzentren abgeschafft. Als Grund führte das Bundesgesundheitsministerium an, dass die Drei-Euro-Tests zu wenig angenommen wurden. Diese Tests waren unter anderem für Besucher von Veranstaltungen gedacht, um Super-Spreader-Events zu verhindern, bei denen sich viele Menschen auf einmal anstecken. Auch die Subventionen für die Betreiber wurden im Zuge der neuen Verordnung gekürzt – anstatt 9,50 Euro gibt es nur noch acht Euro.