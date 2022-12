Musik in Kaarst Stadtchor sucht neue Mitglieder

Mit der Resonanz des Herbstkonzertes in der St.-Martinus-Kirche vor rund vier Wochen war der Chor der Stadt Kaarst zufrieden. Rund 200 Zuhörer saßen auf den Kirchenbänken, wie Bettina Kaumanns, die Vorsitzende des Vereins Chor der Stadt Kaarst e.V., erklärt. Dennoch habe es „Luft nach oben“ gegeben: In der Kirche sei es ziemlich kalt gewesen, da nicht mehr geheizt wird. „Das war zum Singen grenzwertig, man hat ständig die kalte Luft eingeatmet“, so Kaumanns. Das habe der Qualität aber nicht wirklich geschadet. Die aktuelle Zusammenstellung des Chores sei ausbaufähig. „Uns fehlen Mitglieder, vermehrt in den Männerstimmen. Beim Tenor sind wir unterbesetzt“, sagt sie. Allerdings seien die Tenor-Stimmen bei den meisten Chören die am schlechtesten besetzte Stimme.