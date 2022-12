Antrag in Kaarst Schwarz-Grün will dritten Beigeordneten

Sebastian Semmler ist offiziell der „Erste Beigeordnete der Stadt Kaarst“ , Sigrid Burkhart die „Technische Beigeordnete“. Doch künftig könnte eine weitere Beigeordnetenstelle hinzukommen. So jedenfalls lautet der Plan von CDU und Bündnis90/Die Grünen. In einem Antrag an den Stadtrat am 15. Dezember fordern die beiden Mehrheitsfraktionen, eine dritte Beigeordnetenstelle auszuschreiben. „Die gewählte Person soll zur Stadtkämmerin/zum Stadtkämmerer bestellt werden“, heißt es im Wortlaut. Schwarz-Grün will die die Verwaltung beauftragen, die Fachbereiche neu zu strukturieren und diese dem Rat zusammen mit der Stellenausschreibung zur Beschlussfassung vorzulegen.