Info der Stadtwerke Kaarst Was Kunden über die Dezember-Soforthilfe wissen müssen

(NGZ) Um Verbraucher bei den gestiegenen Kosten für Erdgas und Wärme zu entlasten, hat der Bund ein Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz auf den Weg gebracht. Den Dezember-Abschlag übernimmt der Bund für private Haushalte und kleinere Unternehmen. Die Stadtwerke Kaarst, so geht es aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung hervor, geben die Soforthilfe im Sinne des Gesetzes an ihre Kunden weiter.