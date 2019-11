Pogromgedenken in Xanten : Führungen zur jüdischen Geschichte in Xanten

Xanten An diesem Wochenende zeigen Wolfgang Schneider und Heinz-Josef Boos erstmals die wenigen Spuren, die Juden in Xanten hinterlassen haben.

Die Tourist Information Xanten (TIX) bietet am heutigen Samstag, 9., und am morgigen Sonntag, 10. November, erstmals Führungen zur jüdischen Geschichte in Xanten an. Die Teilnahme ist kostenlos. Die offenen Führungen starten jeweils um 15.45 Uhr an der TIX und dauern etwa eine Stunde. So haben interessierte Bürger Gelegenheit, am Samstag um 17 Uhr auch am Pogromgedenken im Rathaus teilzunehmen.