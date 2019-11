Transparenzliste der AOK : Knie-OP: Xanten erfüllt das Soll locker

Xanten Bei komplizierten Eingriffen müssen Krankenhäuser eine Mindestmenge vorweisen. Bei Kniegelenk-Totalendoprothesen ist das dem Xantener St.-Josef-Hospital gelungen.

Das St.-Josef-Hospital in Xanten hat in den vergangenen eineinhalb Jahren so oft künstliche Kniegelenke eingesetzt, dass die Klinik die Mindestmenge der Krankenkassen locker erfüllt hat. Das geht aus der Transparenzliste 2020 der AOK hervor. 2018 hat das Krankenhaus demnach 153 Mal eine Kniegelenk-Totalendoprothese gemacht. Zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019 wurde der Eingriff 144 Mal ausgeführt. Das geforderte Soll sind 50 Fälle pro Jahr.