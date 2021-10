Handball : HSG überrascht den eigenen Coach

Jürgen Mölleken, Trainer des Frauen-Verbandsligisten HSG Alpen/Rheinberg, hatte im Duell mit dem Spitzenreiter allen Grund zum Jubel. Am Ende gab es einen vor allem in der Höhe unerwarteten Erfolg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen/Rheinberg Die Frauen der HSG Alpen/Rheinberg besiegen die HG Kaarst/Büttgen mit 37:26. Der Verbandsligist zeigt dabei vor allem in der Defensive eine starke Leistung.

Der HSG Alpen/Rheinberg gelang am Wochenende in der Handball-Verbandsliga der Frauen ein zumindest in der Höhe vollkommen unerwarteter 37:26 (16:13)-Erfolg gegen die HG Kaarst/Büttgen, die bis dato an der Tabellenspitze gestanden hatte. „Ich gebe zu, dass ich mit einem solchen Ergebnis nicht wirklich gerechnet hatte“, sagte Trainer Jürgen Mölleken, dessen Schützlinge nach der Auftaktniederlage gegen den TSV Kaldenkirchen nun den ersten Saisonsieg feiern durften.