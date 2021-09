Tennistalent glänzt auf Verbandsebene : Edda Schulz sorgt in Budberg für Novum

Budberg Beim SVB macht der Tennis-Nachwuchs verstärkt auf sich aufmerksam. Die Neunjährige gewann in Köln alle Spiele. Trainer Mario Lesic freute sich zudem über drei Kreismeister-Titel.

Rund 100 Kinder und Jugendliche spielen beim SV Budberg Tennis. Das spricht für die Arbeit von Nachwuchstrainer Mario Lesic. Und der ehemalige Zweitliga-Spieler freut sich stets riesig, wenn seine Talente auf dem Platz erfolgreich sind. So wie Edda Schulz. Die Neunjährige aus Orsoy nahm jetzt mit der Niederrhein-Auswahl am Südwest-Cup in Köln teil und gewann alle Partien. „So etwas hat bisher noch kein Mitglied des SV Budberg geschafft“, sagt Lesic.

Und auch bei den Kreismeisterschaften spielten sich Budberger Talente in den Blickpunkt. So holten Sam Gräsel (U18), Jakob Geldsetzer (U16) sowie Theo Schulz (U12) auf der Anlage des SV Neukirchen jeweils in ihren Altersklassen den Titel. Maurice Krebber (U14) kam auf den dritten Platz. Zuvor hatte der SVB-Nachwuchs bereits die Rheinberger Stadtmeisterschaften dominiert. „Das sind alles Riesenerfolge für unseren kleinen Club“, so Lesic, der in Budberg auch hinter den Kulissen tätig ist. So organisierte er ein Leistungsklassen-Turnier auf eigener Anlage mit 88 Teilnehmern mit. „Bei Spielern und Zuschauern kam das Turnier sehr gut an. 2022 wird’s sicher eine Neuauflage geben.“