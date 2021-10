Handball : HSG-Frauen: Saisonaus für Larissa Ohde

Alpen/Rheinberg Aufgrund eines Fußbruchs muss die Akteurin des Verbandsligisten lange aussetzen. Am Sonntag ist die HSG Alpen/Rheinberg beim Spitzenreiter HG Kaarst/Büttgen nur Außenseiter.

Nach einer zweiwöchigen Pause greift die HSG Alpen/Rheinberg am morgigen Sonntag wieder ins Geschehen der Handball-Verbandsliga der Frauen ein. Und bekommt es gleich mit einem dicken Brocken zu tun. Das Team von Trainer Jürgen Mölleken empfängt um 18 Uhr in der Halle in Rheinberg den Spitzenreiter HG Kaarst/Büttgen. Mölleken schaute sich den Gegner am vergangenen Wochenende bei dessen 27:17-Erfolg gegen den TV Biefang II persönlich an. Und er war sehr angetan von der Stärke des morgigen Kontrahenten. „Das war schon sehr beeindruckend, mit welchem Tempo die HG Kaarst/Büttgen gespielt hat und wie wenig Fehler die Mannschaft dabei gemacht hat“, sagt der HSG-Coach, der das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer als „ein verdammt schweres Spiel“ einstuft.