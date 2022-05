Ohne Interessenbekundungsverfahren : Deutsche Telekom baut Glasfaser im Ortsteil Kaarst aus

Kaarst Der Glasfaserausbau in der Stadt Kaarst geht weiter. Für die letzte Ausbaustufe im Ortsteil Kaarst hat die Stadt einen neuen Kooperationspartner gewonnen.

Die Deutsche Telekom wird den Ausbau übernehmen und in den kommenden Wochen mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt beginnen. Das teilte die Stadt nun mit. Demnach sollen im Januar 2023 sollen die Bauarbeiten starten. „Mit dem Ausbau in Kaarst gehen wir in die letzte Ausbaustufe für eine ganzheitliche Glasfaserversorgung. Damit wird Kaarst Ende 2023 eine der wenigen deutsche Städte sein, die eine nahezu vollständige Abdeckung mit Glasfaseranschlüssen für ihre Bürgerinnen und Bürger erreicht“, sagt Bürgermeisterin Ursula Baum.

Der bisherige Glasfaserausbau in Vorst, Driesch, Büttgen und Holzbüttgen erfolgte in Kooperation mit der Deutschen Glasfaser. Die Arbeiten in Vorst und Driesch sind abgeschlossen. Bei den jeweiligen Ausbaustufen war seitens der Deutschen Glasfaser ein Interessen-Bekundungsverfahren vorgeschaltet worden. Der tatsächliche Ausbau war jeweils an das Erreichen den notwendigen Quorums von rund 40 Prozent der angeschriebenen Haushalte erfolgt. Nachdem in Vorst und Driesch im ersten Schritt der erforderliche Prozentsatz verfehlt wurde, musste das Interessenbekundungsverfahren verlängert werden. Dann waren die 40 Prozent erreicht.