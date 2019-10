Fußball-Bezirksliga : Veener „Krähen“ üben sich in Zurückhaltung

Veener „Krähen“ üben sich in Zurückhaltung

Michael Keisers (r.) kehrt in den Borussia-Kader zurück.

Veen Die Borussia ist Teil des Spitzenspiels. Ziel ist aber weiterhin nur der Klassenerhalt. Michael Keisers ist in Broekhuysen wieder dabei.

Viel mehr Ehre kann einem Aufsteiger kaum zukommen, als am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga zum Spitzenspiel anreisen zu dürfen. Borussia Veen hat sich, als Außenseiter in die Saison gestartet, bis auf den dritten Tabellenrang vorgeschoben und am Sonntag sogar die Möglichkeit, mit einem Erfolg die Sportfeunde Broekhuysen vom zweiten Platz zu verdrängen.