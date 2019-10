Fußball-Bezirksliga : Entspannte Trainer vor dem Kreis-Derby

Budberg/Moers Der GSV Moers und SV Budberg sehnen einen Sieg herbei. Dafür müssen aber die Torchancen besser gesetzt werden.

Während das Remis gegen Wa./Wa. als Bonuspunkt zählt, wäre ein Erfolg auf heimischer Anlage gegen den SVB notwendig, um einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. „Den größeren Druck hat also schon noch der GSV“, findet Gästetrainer Ulf Deutz. Allerdings ist es auch Teil der Wahrheit, dass seine Mannschaft die letzten vier Spiele verlor. Grundsätzlich stimmte die Leistung bei der knappen Pleite gegen Schwafheim, doch im letzten Drittel lief’s nicht rund. „Wir müssen sehen, dass wir vor dem Tor effektiver werden. Das wird der Knackpunkt sein“, so Deutz.

In Moers ist Trainer Thorsten Schikowsky trotz der Tabellenlage noch realtiv entspannt. „Die Jungs haben gegen Wa./Wa. gemerkt, was sie können“, glaubt er und sieht ebenso wie Deutz die Chancenverwertung als den großen Knackpunkt. „Das müssen wir in den Griff bekommen, sonst wird’s schwer. Aber dafür brauchen wir auch mal Spielglück“, so Schikowsky.