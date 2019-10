Fußball-Kreisliga A : Alpen klettert in Asberg zurück an die Spitze

Alpen klettert in Asberg zurück an die Spitze

Nils Speicher, hier mit seiner Torjäger-Kanone aus der vergangenen Saison, erzielte in Asberg das 1:0.

Moers Nils Speicher erzielte vor der Pause das siegbringende Tor, wenig später flog er vom Platz.

Nils Speicher stand beim A-Ligisten Viktoria Alpen mal wieder im Mittelpunkt. Diesmal aber nicht nur, weil er das entscheidende Tor erzielte. Der Stürmer traf in der vorgezogenen Partie beim TV Asberg erst zum 1:0 (40.). Doch noch vor dem Seitenwechsel sah Speicher die Ampelkarte, so dass die Gäste mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl waren.